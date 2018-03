Nederland schenkt Libanese leger vrachtauto's

Nederland heeft het Libanese leger dertig vrachtauto's cadeau gedaan. Minister Blok van Buitenlandse Zaken benadrukt dat een stabiel Libanon in het belang is van Nederland, "om te voorkomen dat mensen gedwongen worden om verder te vluchten naar Europa en om extremistische groepen geen vrijplaats te geven".

Nederland werkt met Libanon onder meer samen bij de opvang van vluchtelingen. In Libanon is inmiddels ongeveer een kwart van de bevolking vluchteling. Eind vorig jaar trok minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) vijftig miljoen euro extra uit voor de opvang van vluchtelingen, ook in Libanon.

Volgende week zal Nederland ook als voorzitter van de VN-Veiligheidsraad pleiten voor het versterken van het Libanese leger. Het kabinet is bezorgd over de rol van terreurorganisatie Hezbollah. "Nederland zet alle zeilen bij om het Libanese leger te versterken en om zo de stabiliteit van Libanon te waarborgen", zegt Blok.

In 2015 gaf Nederland al een aantal ambulances aan Libanon. In 2004 werden 120 vrachtwagens geschonken.

Waarschuwing Tillerson

De deze week ontslagen Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson waarschuwde vorige maand nog dat de grote invloed van Hezbollah in de regio de veiligheid van Libanon bedreigt. De waarschuwing kwam na een gesprek dat Tillerson had met premier Saad Hariri en president Michel Aoun, die op steun kan rekenen van Hezbollah.

Het sjiitische Hezbollah, dat nauwe banden heeft met Iran, is nauw verweven met de Libanese politiek en vertegenwoordigd in het Libanese parlement. De gewapende tak vecht aan de zijde van de Syrische president Assad tegen opstandelingen en extremisten.