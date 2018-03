Een op de vijf Nederlanders slaapt slecht

Een op de vijf Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft naar eigen zeggen een slechte nachtrust. Ze hebben moeite met in slaap vallen, slapen slecht door of worden te vroeg wakker, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij 10 procent van de mensen zijn de slaapproblemen ernstig.

De helft van de mensen die slecht slapen, wordt daardoor belemmerd in hun dagelijkse functioneren. Ze kunnen zich niet goed concentreren, zijn vergeetachtig of hebben een slecht humeur.

