Politie waarschuwt vloggers na 'undercoverdate met pedofiel'

Dat was even het geval bij Sven van der Meulen, die ook contact had met een tweede pedofiel. Die man lokte volgens de vlogger kinderen, deed iets in hun drankjes en verkrachtte ze. De vlogger zegt dat hij daar foto's en een video van heeft gekregen en wilde die aan de politie geven. Maar de politie nam ze niet aan en adviseerde Van der Meulen de bestanden te verwijderen, omdat hij mogelijk een strafbaar feit pleegde.

"Dat vind ik heel pijnlijk. Er zijn gevallen bekend waarin iemand niet wordt vervolgd vanwege gebrek aan bewijs. Ik had bewijs, maar moest dat in de prullenbak gooien." Later wilde de politie de beelden alsnog bekijken voor het lopende onderzoek, bevestigt zedenrechercheur Jos Dekker. Maar toen had hij ze al vernietigd.

Telefoon in beslag

De vlogger begrijpt de waarschuwing van de politie, maar kan zich er niet echt in vinden. "Ze moeten natuurlijk zorgen dat er geen kinderen zijn die zeggen 'da's lachen, dat ga ik ook proberen'. Maar dan zou je dat ook tegen Peter R. de Vries of Alberto Stegeman moeten zeggen. Ik ben ook journalist en voel me zo niet echt serieus genomen."

Van der Meulen is een petitie gestart omdat hij wil dat "de politiek het systeem verandert omtrent pedofielen die online zoeken naar kinderen".

De politie heeft de telefoon en computerapparatuur van de 50-jarige man uit zijn vlog in beslag genomen en onderzoekt de zaak. Afhankelijk van wat er wordt gevonden, kan hij later worden aangehouden en verhoord. De politie werkte met Van der Meulen samen omdat hij ze op het spoor bracht van kinderpornografisch materiaal. "Als een burger met zo'n verhaal komt, horen we dat aan. We kenden vooraf de identiteit van de man niet, die stelden we ter plaatse vast. We hebben Sven uitgelegd welke risico's hij loopt met dit handelen, en dat het hierna klaar moet zijn."