De worstelingen van 'team Siri': hoe het mis ging met Apples virtuele hulp

Zo kwam kort na het overlijden van Jobs een manager aan het roer te staan die zich daarvoor met Apple Maps had beziggehouden. De eigen kaartendienst van Apple zag in het najaar van 2012 het levenslicht en ontpopte zich als een van de grootste mislukkingen uit Apples geschiedenis.

Volgens The Information verschilde hij fundamenteel van mening met het team. Hij was een software-ontwikkelaar en gewend dat er een keer per jaar een grote update kwam. Terwijl het team juist vond dat er continu updates nodig waren. De manager in kwestie is het overigens niet eens met die lezing en stelt dat Siri een rotzooi was toen hij binnenkwam.

Het is niet dat er binnen het team van Siri geen pogingen werden gedaan om dingen te verbeteren. Er werden jonge bedrijven overgenomen die verschillende zaken moesten verbeteren aan Siri. Maar dat leidde ook weer tot onenigheid binnen de verschillende teams. Daarnaast kon het gebeuren dat een zoekopdracht geven bij Siri of Spotlight (de zoekfunctie in iPhones, iPads en Macs) een totaal verschillend resultaat opleverde. Wat men intern nogal pijnlijk vond.

Hokjesdenken

Het verhaal van de techsite onderstreept daarnaast iets waar al langer over wordt gesproken: de verschillende teams binnen Apple werken in hokjes, op een need to know-basis. Die afspraak is volgens de reconstructie dusdanig scherp neergezet, dat ontwikkelaars van Siri pas in 2015 hoorden dat er aan een speaker werd gewerkt door een ander team: de HomePod.

En dat terwijl Amazon toen al een jaar een concurrent op de markt had. Dat was de Echo. In eerste instantie kreeg die niet zoveel aandacht, maar dat veranderde in rap tempo. Apple-ceo Tim Cook leek het apparaat niet echt serieus te nemen. Zo vond hij dat een slimme assistent vooral thuishoorde op een telefoon, niet in een cilindervormig apparaat waar je in de huiskamer of keuken mee praat. Mogelijk de reden dat het Siri-team niet wist van de HomePod-ontwikkelingen.