Trump: het lijkt erop dat Rusland achter gifgasaanval zat

Het heeft er alle schijn van dat Rusland achter de zenuwgasaanval zat op een voormalige Russische dubbelspion en zijn dochter. Dat zei de Amerikaanse president Trump vandaag tijdens een vergadering in het Witte Huis met de Ierse premier Varadkar.

"Het lijkt erop dat de Russen erachter zaten", aldus Trump. Eerder sprak de president van een "erg droevige situatie" die hij met de Britse premier May zou bespreken.

Sergej Skripal en zijn dochter Julia werden op zondag 4 maart aangevallen in het Britse Salisbury en liggen sindsdien in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Rusland ontkende vandaag nog eens dat het achter de zenuwgasaanval zit. Volgens de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Rjabkov is het betreffende gas ook niet in Rusland ontwikkeld.

Inmenging verkiezingen

De Verenigde Staten uitten vandaag meer beschuldigingen aan het adres van Rusland. Tegen negentien Russen werden sancties opgelegd vanwege inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Speciaal aanklager Robert Mueller, die de Russische inmenging onderzoekt, had dertien van hen al in staat van beschuldiging gesteld.

Het gaat om onder anderen mensen van de Russische militaire inlichtingendienst. Hun tegoeden in de VS worden bevroren en het is voor Amerikanen verboden met hen zaken te doen.

Ook vijf Russische bedrijven zijn sancties opgelegd, waaronder het Internet Research Agency. Dat bedrijf wordt verdacht van het verspreiden van nepnieuws tijdens de campagnes van Trump en zijn tegenstander Clinton. Volgens onderminister Rjabkov bereidt het Kremlin tegenmaatregelen voor.

De sancties zijn opgelegd door het ministerie van Financiƫn. President Trump werd eerder verweten dat hij zijn mandaat om Rusland te straffen niet gebruikt. Trump heeft altijd sceptisch gereageerd op aantijgingen over Russische inmenging.

Hacken energiesector

De regering-Trump beschuldigde de Russen vandaag bovendien van het georganiseerd en voortdurend hacken van de Amerikaanse energiesector en andere infrastructuur. Volgens de FBI, het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en Amerikaanse inlichtingendiensten zitten Russische inlichtingendiensten achter de aanvallen. Daarmee proberen ze toegang te krijgen tot computersystemen van het energienetwerk en fabrieken.