Timmermans snapt commotie Selmayr, maar staat achter benoeming

Eurocommissaris Timmermans vindt het "ontzettend jammer" dat er zo veel ophef is ontstaan over de benoeming van de hoogste ambtenaar van de Europese Commissie, Martin Selmayr. Critici, onder meer in het Europees Parlement, noemen Selmayrs benoeming vriendjespolitiek door voorzitter Juncker. Timmermans snapt de commotie wel, maar volgens hem is de procedure keurig gevolgd.

Timmermans vindt dat Selmayr daarom als secretaris-generaal kan aanblijven, stelt hij in een interview met de NOS. Hij wijt de ophef vooral aan "de persoon" Selmayr. "Hij is als rechterhand van voorzitter Juncker politiek en publiekelijk erg zichtbaar geweest, ik snap dat mensen dan twijfels hebben, maar Selmayr moet snappen dat hij nu een andere rol heeft, en dat snapt hij."

De afgelopen weken zijn er veel vragen geweest over de benoeming en die vragen werden vaak traag of onzorgvuldig beantwoord door de voorlichters van de Commissie. "Dit was een vervelende samenloop van omstandigheden. Juncker was aan het reizen naar de Balkan. Het had allemaal beter gekund in de perszaal, dat geef ik direct toe."

'Geen douceurtjes'

Timmermans ontkent dat er douceurtjes zijn beloofd aan de Eurocommissarissen om Selmayr te steunen. Er waren berichten dat de commissarissen na hun vertrek nog vijf jaar lang een auto met chauffeur, een kantoor en assistenten zouden krijgen. "Dat is gewoon helemaal niet waar, dat plan bestaat helemaal niet, dat zou tegen de regels zijn."

De Limburger wist een dag vóór de benoeming dat Selmayr de baan zou krijgen. Hij ontkent dat hij samen met Juncker de andere Eurocommissarissen heeft overvallen met een flitsbenoeming. "Voorzitter Juncker moet goed met de topambtenaar kunnen werken, de keuze ligt dus bij hem. Er zijn wel meer zaken die Juncker en ik alleen samen bespreken. Ik heb nog nooit meegemaakt dat dit bij zo'n benoeming anders gaat."

Timmermans geeft nog wel een waarschuwing aan de nieuwe secretaris-generaal. Selmayr bemoeide zich in Brussel overal mee, twitterde fanatiek en was niet bang om ruzie te maken met regeringsleiders. "Dat kan nu niet meer. Hij zal zich moeten schikken in zijn rol en kan zich niet meer bemoeien met de politieke strijd. In de eerste twee weken na zijn aanstelling twijfel ik er niet aan dat hij dit snapt, we zullen zien of dat zo blijft maar hij lijkt het goed begrepen te hebben."