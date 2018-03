Levenslange straffen in hoger beroep moordzaken Dwingeloo en Exloo

De broers Admilson en Marcos R. die drie moorden hebben gepleegd, zijn in hoger beroep veroordeeld tot levenslang. Eerder legde de rechtbank in Assen Marcos 30 jaar cel op en zijn broer 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Het OM eiste destijds al levenslange gevangenisstraffen, maar de rechtbank wilde daar in 2015 niet in mee, omdat een levenslange straf volgens de rechter op gespannen voet staat met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

In december vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat een levenslange celstraf niet langer in strijd is met het EVRM, dankzij een nieuwe toetsingsregeling van het kabinet. Daardoor kan op zijn vroegst 25 jaar na aanvang van de detentie gratie worden verleend.

Het gerechtshof in Leeuwarden ziet nu dan ook geen bezwaar voor levenslange straffen. De broers hebben in 2012 de 55-jarige Berend Smit uit Dwingelo doodgeschoten. Hij was aan het wandelen in het Dwingelderveld in Drenthe.

Snel rijk worden

Een jaar later pleegden Admilson (33) en Marcos (32) een roofmoord op het echtpaar Veenendaal in Exloo. Ze wurgden de 77-jaar oude man en vrouw en namen daarna waardevolle spullen mee.

De Braziliaanse broers, die door een Nederlands stel zijn geadopteerd, hebben eerder al een volledige bekentenis afgelegd. Ze wilden snel rijk worden en kozen oudere mensen als makkelijk doelwit.