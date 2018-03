Veel buitenlandse stemmen referendum Inlichtingenwet

Veel meer buitenlandse kiezers hebben hun stem uitgebracht in referendum over de nieuwe Inlichtingenwet dan twee jaar geleden voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Dat blijkt nu al uit een voorlopige telling van het aantal stemmen dat is opgestuurd naar de gemeente Den Haag.

Den Haag regelt de registratie van kiezers buiten Nederland en telt hun stemmen. Voor het referendum over de nieuwe Inlichtingenwet zijn al bijna 20.000 stemmen van Nederlandse kiezers in het buitenland binnen. Dat is veel, zegt woordvoerder Daan Bonenkamp, want voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne waren het er in totaal bijna 12.000.

Verandering

Dat is niet persé toe te schrijven aan meer belangstelling voor het onderwerp. Nederlanders die als kiezer in het buitenland geregistreerd staan, hebben voor het huidige referendum als het goed is automatisch de stempas toegestuurd gekregen. In tegenstelling tot voor het Oekraïne-referendum, hebben zij zich niet apart hoeven aanmelden voor dit referendum.

"Sinds 1 april 2017 hoeven kiesgerechtigde Nederlanders in het buitenland nog maar één keer aan te geven of zij willen stemmen tijdens verkiezingen", licht Bonenkamp toe. "Ze krijgen dan automatisch stempassen toegestuurd. Eerder moest dat voor elke verkiezing afzonderlijk. "Dat leidde tot onnodig veel papierwerk voor kiezers en de gemeente Den Haag", zegt Bonenkamp.

Inmiddels hebben ruim 50.000 mensen zich geregistreerd als kiezer buiten Nederland. Om te kunnen stemmen voor het referendum over de nieuwe Inlichtingenwet hadden mensen zich uiterlijk 7 februari moeten inschrijven als kiezer in het buitenland. Wie dat niet heeft gedaan, kan niet stemmen.

Volgens Bonenkamp zijn er bij de vragendesk van de gemeente vooralsnog geen klachten binnengekomen van mensen die geen stempas hebben ontvangen.