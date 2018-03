Interpol met miljoenen gesponsord door tabaksindustrie en FIFA

De Nederlandse politie beaamt dat er destijds 'zorgen waren'. "De verhouding tussen private en publieke gelden raakte uit balans", zegt een woordvoerder. Maar inmiddels zouden verbeteringen zijn doorgevoerd.

Eind 2014 stapte Noble op en werd zijn functie overgenomen door de Duitser J├╝rgen Stock. Die maakte een einde aan verschillende samenwerkingsovereenkomsten en beloofde meer transparantie. "Sinds 2015 worden er geen giften meer geaccepteerd van de tabaks-, wapen-, alcohol-, seks- en gokindustrie'', laat Interpol zelf weten.

"Maar het werven van externe fondsen gaat nog steeds door", zegt documentairemaker Martiniere. Op kleinere schaal wordt nog steeds samengewerkt met bedrijven.

Vraagtekens bij samenwerking

Vorig jaar zegden de Verenigde Arabische Emiraten 50 miljoen euro toe aan Interpol. Dat gebeurde niet direct maar via een aparte 'Interpol Foundation'. Die werd in 2013 opgericht. "Een van de doelstellingen van die stichting is het zoeken van donoren die onze organisatie kunnen financieren", bevestigt Interpol.

"Bij heel veel van die samenwerkingsverbanden kan je vraagtekens plaatsen", aldus Martiniere. Zo worden de Verenigde Arabische Emiraten door Human Rights Watch beschuldigd van grove mensenrechtenschendingen in eigen land en bij de oorlog in Jemen. "Tegen Qatar lopen verschillende juridische onderzoeken wegens de organisatie van het WK in 2022", zegt Martiniere. "Ethisch en moreel lijkt het me dan moeilijk liggen om als politieorganisatie met zo'n land samen te werken."