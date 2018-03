Stroomstoring Hilversum en Bussum, NOS tijdelijk op noodstroom

Door een stroomstoring in Hilversum zijn er problemen geweest op het Mediapark. De uitzendingen van de NOS konden doorgaan dankzij de noodstroomvoorziening. Bij de radio was het licht in de NOS-studio uit. De presentatoren van het NOS Radio 1 Journaal werkten bij kaarslicht.

De stroom viel rond 08.30 uur uit tijdens de hoofdpunten van het radionieuws: