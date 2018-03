MIVD-directeur: populisme speelt Rusland in de kaart

Populisme en polarisatie in Europa spelen Rusland in de kaart. Daarvoor waarschuwt directeur Onno Eichelsheim van de militaire inlichtingendienst MIVD in de HUMAN-documentaire Schimmenspel.

Volgens Eichelsheim is Rusland op zoek naar kwesties in Europa die scheuren in de samenleving kunnen veroorzaken. Dat kunnen thema's zijn als de islam of asielzoekers, maar ook de kloof tussen de elite en het volk of het verschil tussen Brussel en een soevereine staat.

"Als je daar scheuring en reuring in kan krijgen, heb je in ieder geval bewerkstelligd dat je de stabiliteit van delen van Europa of instituties kunt ondermijnen", zegt Eichelsheim. "Ik denk dat er op die manier naar gekeken wordt vanuit de Russische Federatie: de kans pakken en die gebruiken."