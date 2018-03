Tuinbranche bijna terug op niveau van voor de crisis

Planten en bloemen, tuinmeubels, siertegels, kerstprullaria: de tuinbranche heeft een uitstekend jaar achter de rug. De omzet steeg met ruim 7 procent naar 3,9 miljard euro; de grootste stijging in tien jaar tijd. De sector nadert het omzetrecord van 4 miljard euro van net voor de laatste economische crisis.

Volgens de tuinbranche zijn de mooie cijfers mede te danken aan de dynamiek op de woningmarkt. "Er waren meer aangelegde tuinen bij nieuwbouw-projecten. En consumenten trekken ook weer geld uit voor het opknappen van bestaande tuinen", aldus Brenda Horstra namens Tuinbranche Nederland.

De omzet in planten (+11 procent) steeg harder dan die in tegels en andere sierbestrating (+6 procent). Horstra noemt dat een eerste succes van campagnes die ervoor moeten zorgen dat consumenten meer groen in de tuin aanbrengen om zo in te spelen op weertypes met meer hoosbuien en periodes met hitte en droogte. "Groen houdt water vast en zorgt bij hitte voor verkoeling."

Internet

Tuincentra die hun winkel combineren met verkoop via internet, profiteren het meest van de aantrekkende omzet. Dat blijkt uit onderzoek van GfK onder 10.000 consumenten. Want ook tuin- en dierartikelen worden steeds vaker via webshops verkocht.

Het marktaandeel van internet in de tuinsector steeg van 18 naar 21 procent, al verschilt het erg per productgroep. Bij éénjarige planten (Afrikaantjes, viooltjes en gipskruid) is de verkoop via internet te verwaarlozen, maar bij dierbenodigdheden en speeltoestellen ligt de verkoop via webshops juist erg hoog op 40 tot 50 procent.

Winkels die dus niet op internet actief zijn, zien daardoor omzet weglekken.

Vorst

Het jaar 2018 begon uitstekend, met in januari en februari veel verkochte planten voor binnen. Horstra: "Daarna stortte de markt in vanwege de vorst." Na komend weekend - als het 's nachts weer -7 graden wordt - wordt het mogelijk lente. "En reken maar dat dan de mensen massaal de tuin in gaan."