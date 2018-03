Verzekeraars willen 'zwarte doos' in elke auto

Verzekeraars vinden dat elke auto een 'zwarte doos' aan boord moet hebben. Dat melden NRC.nl en de Telegraaf. Zo'n event datarecorder (EDR) legt allerlei gegevens vlak voor een ongeluk vast en die zouden goed van pas kunnen komen. Het afwikkelen van de schade en het vaststellen van de schuldige zou er veel makkelijker door worden.

Volgens de kranten roept het Verbond van Verzekeraars de overheid vandaag in een brief op om zo'n datarecorder verplicht te stellen voor alle auto's. Veel nieuwe Europese en Aziatische auto's hebben al zo'n recorder, een chip onder de motorkap. Die slaat data op zodra de airbag geactiveerd wordt.

De politie gebruikt die gegevens nu al als bewijsmateriaal bij zware ongelukken. De recorder legt bijvoorbeeld vast hoe hard er gereden is, hoe lang de remweg was en of de bestuurder de gordel om had.

Enthousiast

Het plan van de verzekeraars is volgens de Telegraaf enthousiast ontvangen door de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en de politie. Wel zegt de politie dat zulke informatie niet meer is dan een aanwijzing voor hoe een ongeluk is gebeurd. "Je moet nog altijd getuigen spreken om te begrijpen waarom iets gebeurde", zegt de politie in NRC Next. "Het kan zijn dat je een ongeluk veroorzaakt, omdat je uitweek voor een overstekend kind."

Met zo'n zwarte doos hopen de verzekeraars fraude tegen te gaan. Elk jaar wordt 50 miljoen aan fraude bij autoverzekeringen opgespoord, maar in werkelijkheid zou die fraude vele malen groter kunnen zijn, zeggen de verzekeraars.