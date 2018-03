Eerste kievitsei in Zuid-Holland gevonden

In de gemeente Giessenlanden in Zuid-Holland is woensdagavond rond 18 uur het eerste kievitsei van dit jaar gevonden. Het ei is gecontroleerd door het samenwerkingsverband LandschappenNL, dat heeft vastgesteld dat het een vers ei is.

De vinder is een vrijwilliger van de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard. Met de vondst is het weidevogelseizoen officieel begonnen. Dat betekent dat vrijwilligers vanaf nu het land in trekken om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen. Het ploegen, maaien of inzaaien van weilanden is een bedreiging voor de weidevogels.

Het seizoen begint laat dit jaar. Volgens LandschappenNL komt dat door de vorst eind vorige maand.

Elk jaar broeden zo'n 200.000 kievitsparen in Nederland, 25 procent van de Europese populatie.