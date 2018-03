Essentaksterfte nog enorm probleem, maar er is hoop op een oplossing

Nationale Boomfeestdagstaat vandaag in het teken van essentaksterfte. Die schimmelziekte heeft volgens Staatsbosbeheer al zo'n 80 procent van alle essen in Nederland aangetast.

Een zieke es is te herkennen aan de bruine, verdorde bladeren. Ook ontstaan er grote scheuren in de stam en in de takken. "Het is echt een wond in de tak van de boom", zegt boom- en struikenonderzoeker Paul Copini van de Wageningen Universiteit in het NOS Radio 1 Journaal. De boosdoeners zijn piepkleine, gelige paddenstoeltjes die ontspruiten uit de twijgen van de boom.

Die paddenstoeltjes, ook wel valse essenvlieskelkjes genoemd, worden gevormd door een agressieve schimmel die zich verspreidtdoor de lucht. In de jaren negentig van de vorige eeuw waaide de schimmel vanuit Polen naar Nederland. In 2010 werd de essentakziekte voor het eerst aangetroffen in Groningen. In de jaren daarna greep de ziekte snel om zich heen, ook doordat in Nederland veel bossen alleen uit essen bestaan.