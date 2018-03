Europa steekt geld in gasprojecten, tot ontsteltenis van De Groenen

Er komt meer gas bij in Europa. Het Europees Parlement heeft vandaag een voorstel goedgekeurd om de komende jaren bijna een miljard euro in gas-infrastructuur te investeren. Het gaat om 53 projecten waar de Europese Commissie de komende tijd geld voor uittrekt.

De extra investeringen zijn nodig volgens de Commissie om voor energiezekerheid te zorgen. Gas wordt in de plannen een 'transitiebrandstof' genoemd, oftewel tijdelijk om het gat te vullen totdat heel Europa aan schone energiebronnen gebruikt.

En dat laatste is tegen het zere been van met name de Groenen in het Europees Parlement. "De gasleidingen leggen we voor de komende veertig tot vijftig jaar aan", zo zegt Bas Eickhout. "Tegen die tijd moeten we allang van het gas af zijn, vanwege de afspraken die we in het klimaatakkoord van Parijs hebben gemaakt."

Verspilling

Die angst wordt niet gedeeld door het CDA. "Juist nu Nederland gedwongen wordt door de dalende gasproductie alternatieven te zoeken, is een Europese energiemarkt keihard nodig", aldus fractievoorzitter Esther de Lange. "Bovendien is gas in Europa nodig voor onze onafhankelijkheid van de rest van de wereld."

GroenLinks denkt juist dat die onafhankelijkheid zorgt voor nieuwe gasleidingen die werken als een magneet en alleen maar leiden tot de import van meer gas. "Dit is pure verspilling van geld", aldus Eickhout.

Bij het CDA vinden ze het helemaal geen verspilling. Het gaat om meer dan alleen gas. "De groene kamikazeactie om tegen de aanleg van gas-infrastructuur te stemmen heeft het gelukkig verloren van het gezonde verstand" , aldus De Lange.