Groot deel inlichtingenwet onbekend bij kiezer

Toezicht

In de nieuwe wet is ook geregeld dat er meer toezicht komt op de geheime diensten. Daarvan is iets meer dan de helft van de ondervraagden op de hoogte. Er komt een speciale commissie die toestemming moet geven voordat de diensten mogen aftappen of hacken. Dat komt boven op de toestemming van de minister, die al langer vereist was.

De commissie weegt mee of tappen of hacken echt wel nodig is, maar ook of er geen lichter middel voorhanden is. Als de diensten met een minder grote privacy-inbreuk iets kunnen bereiken, moeten ze die methode gebruiken.