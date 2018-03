Duizenden stakende leraren in Amsterdam

Onderwijzers uit Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hebben met een stoet door Amsterdam betoogd voor hogere salarissen en een lagere werkdruk. Door hun staking wordt op veel basisscholen vandaag geen lesgegeven.

Dit jaar is er volgens de actievoerders een lerarentekort van 2000 mensen; dat zal in 2020 oplopen tot 4000. De betogers, verenigd in het PO-front, vinden de eerder toegezegde 270 miljoen euro voor betere salarissen veel te weinig. De onderwijsorganisaties eisen 900 miljoen.

Volgens NH Nieuws trokken zo'n 15.000 stakende leerkrachten door de stad, van de Stopera naar het Museumplein. Het 'estafettestokje' gaat over op leerkrachten in Noord-Brabant en Limburg. Die voeren op vrijdag 13 april actie.

Eerder legden leerkrachten in Groningen, Friesland en Drenthe al voor een dag het werk neer.