Wakker Dier: Nederlands bedrijf fraudeerde met kwarteleieren

Wakker Dier en het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde van de KRO-NCRV zeggen dat een eiergroothandel in Barneveld heeft gefraudeerd bij de verkoop van kwarteleieren aan Nederlandse supermarkten. Ze trekken die conclusie na een wekenlang onderzoek.

Het bedrijf meldde op de verpakking dat het om Nederlandse scharrelkwarteleieren ging. Maar dat klopt niet, zeggen de activisten en de tv-makers. De eieren komen uit legbatterijen in Frankrijk.

Wakker Dier en Keuringsdienst van Waarde begonnen hun onderzoek na een melding van een tipgever. Die vond het vreemd dat de supermarkten tijdens de feestdagen in december vol met Nederlandse scharrelkwarteleieren lagen, terwijl er hier maar weinig bedrijven zijn die scharrelkwartels houden.

Noodoplossing

Uit het onderzoek bleek dat alle kwarteleieren van de groothandel in Barneveld uit Frankrijk kwamen. De groothandel in Barneveld zegt dat het inderdaad om Franse eieren ging, maar dat het een noodoplossing was.

"Het bedrijf van onze leverancier brandde af, waarbij alle kwartels omkwamen. Omdat we in de fipronilcrisis zaten, konden we geen lege hokken vinden waarin we andere kwartels konden stoppen. Toen is besloten de eieren uit Frankrijk te halen. Achteraf is dat niet handig, maar fraude is een te groot woord. We hadden een andere sticker op de verpakking moeten plakken."