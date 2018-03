Belastingadviseur verdacht van wegsluizen miljoenen

De FIOD heeft gisteren twee panden doorzocht van een belastingadviseur in Amsterdam. De man wordt ervan verdacht dat hij cliënten helpt geld weg te sluizen naar belastingparadijzen.

De adviseur heeft volgens het Openbaar Ministerie meerdere cliënten die werken in de media en de entertainmentindustrie. Hij zou hen op papier hebben laten emigreren uit Nederland, waardoor ze minder belasting hoeven te betalen. Daarnaast zou hij valse belastingaangiften hebben gedaan. Daarbij maakte hij volgens het OM gebruik van nepdocumenten.

De man zou verder vennootschappen voor zijn cliënten hebben opgericht in belastingparadijzen als Guernsey en Cyprus. Waarschijnlijk was hij zelf de bestuurder van die vennootschappen. Hij had daar geen vergunning voor.

Vervolging cliënten

Het Openbaar Ministerie denkt dat er dankzij de belastingadviseur miljoenen euro's naar het buitenland zijn weggesluisd.

De FIOD onderzoekt nog of de cliënten van de adviseur wisten dat hij fraude pleegde. Als dat zo is, kunnen ook zij worden vervolgd.