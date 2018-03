Britse parlementsleden bedreigd, zorgen om 'punish a muslim day'

In Groot-Brittannië hebben vier parlementsleden van de Labourpartij een verdacht pakketje ontvangen, vermoedelijk omdat ze moslim zijn. Bij drie van de pakketjes was namelijk een brief bijgevoegd die oproept tot geweld tegen moslims, schrijft de Britse krant The Times.

In het document wordt gesproken over een speciale dag om moslims te straffen, een 'punish a muslim day', op 3 april. De brief dook vorige week voor het eerst op in sociale media en werd ook naar het huis van verschillende moslims in Londen gestuurd. In de brief staat dat mensen punten kunnen verdienen door een moslim uit te schelden, een hoofddoek van een vrouw af te trekken en bijvoorbeeld zuur in het gezicht van een moslim te gooien.