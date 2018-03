Filipijnen stappen uit Internationaal Strafhof

De Filipijnen stappen uit het Internationaal Strafhof. Een hoge regeringsfunctionaris heeft tegen journalisten gezegd dat president Duterte dat later vandaag officieel bekendmaakt.

Het hof is een voorbereidend onderzoek begonnen naar Duterte. De regering in Manilla is daar woedend over en zegt dat Duterte nu al door het hof als schuldige wordt gezien.

Sinds president Duterte aan de macht is, zijn bij politiegeweld duizenden mensen gedood die ervan werden beschuldigd drugs te dealen of te gebruiken.

Verspilling

Het Internationaal Strafhof in Den Haag bekijkt of er genoeg gronden zijn om een uitgebreid onderzoek naar de president te beginnen.

De Filipijnse regering zei vorige maand al dat een onderzoek naar Duterte verspilling van tijd en geld is. Ook dreigde de regering toen al om het lidmaatschap op te zeggen.

Afrika

Het is niet voor het eerst dat een land uit het hof stapt; vorig jaar zegde Burundi het lidmaatschap op, omdat het vond dat het hof te veel nadruk legt op misdrijven die zijn gepleegd in Afrika.

Het Internationaal Strafhof (ICC) berecht genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Het kan alleen bindende uitspraken doen over landen die bij het ICC zijn aangesloten.