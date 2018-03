RIVM wil minder synefrine in voedingssupplementen

Het RIVM wil dat er strengere wetgeving komt over het gebruik van de stof synefrine in voedingssupplementen. Volgens onderzoekers van het RIVM en de universiteit in Wageningen kunnen schadelijke gevolgen voor de gezondheid niet worden uitgesloten.

Synefrine is een stof die van nature voorkomt in citrusvruchten. Het wordt steeds vaker toegevoegd aan voedingssupplementen die bedoeld zijn om af te vallen of om sportprestaties te verbeteren.

Hart- en vaatziekten

Synefrine kan de bloeddruk verhogen en schadelijke gevolgen hebben voor het hart en het vaatstelsel. Dat het wordt toegevoegd aan middelen die bedoeld zijn om mensen te laten afvallen is riskant, zegt het RIVM, omdat mensen met overgewicht sowieso al een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten.

De onderzoekers waarschuwen er verder voor dat synefrine de werking van geneesmiddelen kan beïnvloeden. De effecten van het middel kunnen daarnaast worden versterkt in combinatie met cafeïne.

Advies

In Nederland is wettelijk niet vastgelegd hoeveel synefrine er maximaal in voedingssupplementen mag zitten. Het RIVM pleit ervoor dat dat wel gebeurt, zodat de risico's kunnen worden teruggebracht.

"Doordat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de veiligheid van synefrine, kan op dit moment geen veilige dosering bepaald worden. Vooral gegevens over effecten na langdurig gebruik van synefrine ontbreken nog", schrijft het RIVM.

Het vaststellen van een maximaal toegestane hoeveelheid is volgens het RIVM wel mogelijk. Binnenkort komt het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met een advies hierover.