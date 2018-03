Nog één keer Neerlands Hoop in Carré

"Het is een triomf", zegt Freek de Jonge. Hij komt uit de kleedkamer in Carré. Het is tien minuten voor de eenmalige heruitvoering van het werk van Neerlands Hoop, begonnen in 1968, in een cabaretrevolte samen met wijlen Bram Vermeulen.

De fans krijgen niet louter een show van greatest hits te zien, vertolkt door een stoet van oude en jonge vertolkers. Het wordt een feest van herkenning, schurend tegen de tijd van nu.

Paul de Munnik opent de avond met zijn versie van Quo Vadis (Scania Vabis). Direct daarna komt De Jonge de bühne op met zijn oude mop over de ober, de vlieg in de soep en Jezus, met de klassieke vaststelling: "Pikant en ondeugend, ik verzin ze waar je bij bent. En zo zou ik nog wel úúúren door kunnen gaan!"

Eerbetoon

Spoedig volgt een eerbetoon aan Bram Vermeulen. Freek de Jonge heeft enige technische moeite om een video te starten, maar dan komt het filmpje met het lied Mayonaise, over de werkneemster die 6036 deksels op potjes draait. Later op de avond zingt Spinvis er een eigen, gevoelige versie van.

Elsje komt voorbij, met haar droevige gang naar het zomerkamp Hopsi Topsi Land. De Nits met Herman Hofstede en Robert-Jan Stips brengen Vieze Oude Man ten gehore. Volgens De Jonge was dat 'ter ere' van Harvey Weinstein.

Doe De Hoop

Dan is er de kanariegele DAF en de stoere verpleegster uit Dokkum, gevolgd door de aankondiging van The Living Legend: gitarist Jan de Hont (75). Krachtig speelt en zingt hij Wat Ik Geleerd Heb In Het Leven, uit Neerlands Hoop Express. Het culmineert in een hilarische zaalexercitie van Doe De Hoop, met veel gymnastische beweging.

"Dit moet je gezien hebben", zegt een van de oude fans in de pauze. "De eerste keer dat ik Neerlands Hoop zag, zat ik in dienst. Dat was in 1974. Ik ben nu niet ver meer van het bejaardenhuis."

In de tweede helft is er nieuwe aandacht voor debiele Kees, gevoelig herbezongen door Yentl en De Boer. De avond wordt afgesloten met Het is weer Tijd om te Bepalen waar het Allemaal op Staat, met actueel beeld van Donald Trump.

De Jonge is onverminderd blij na afloop: "Geweldig. Het is niet geloven in iets wat dood is. Het repertoire heeft de tijden behoorlijk doorstaan. Dezelfde thema's komen langs, zoals homoseksualiteit, invaliditeit. We hadden het toen al over transseksualiteit. Wij hadden de tijd mee. Je moet het nu voorzichtiger zeggen. Het is als met de dissidente literatuur, meer tussen de regels. Dat is een beetje deze tijd."