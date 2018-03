Opnamestop deel VUmc wegens resistente bacterie

Het VUmc heeft voor twee afdelingen een opname- en uitplaatsingsstop ingesteld vanwege een resistente bacterie. Het gaat om de afdelingen intensive care en medium care. Tot donderdagavond kan het Amsterdamse ziekenhuis daardoor op de Spoedeisende Hulp geen ernstig zieke patiënten opvangen.

De bacterie Acinetobacter baumannii, die resistent is tegen antibiotica, werd twee weken geleden aangetroffen. Het VUmc dacht aanvankelijk dat de bacterie via twee operatiekamers was verspreid en nam daarop onder meer extra schoonmaak- en hygiënemaatregelen. Omdat er deze week toch nieuwe besmettingen waren, gaat het ziekenhuis over tot de opnamestop.

Het VUmc zegt er alles aan te doen om de bron van de besmetting te vinden. Patiënten die de afgelopen weken zijn geopereerd in de twee operatiekamers hebben een brief gekregen. Als ze de resistente bacterie bij zich dragen en een infectie oplopen, hebben zij namelijk speciale antibiotica nodig.

Ziekenhuizen kampen vaker met resistente bacteriën. Vorig jaar werden in het AMC zeker vijf patiënten besmet met de bacterie VRE.