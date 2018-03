Bijna miljoen mensen wisselden vorig jaar van beroep

Steeds meer mensen wisselen van beroep. Vorig jaar kozen 937.000 mensen tussen de 15 en 75 jaar voor iets anders. Zo switchten mensen van leraar naar verpleegkundige, meldt het CBS.

Bijna een derde van de beroepswisselaars is jonger dan 25 jaar. Daardoor gaat het deels ook om mensen die van bijbaan wisselden. Bij mensen ouder dan 25 kozen vaker hogeropgeleiden voor iets anders: 11 procent. Bij lageropgeleiden was dat 6 procent.

Twee derde van de wisselaars pakte een heel ander vak op. Daarvan werkten negen op de tien mensen in de dienstverlening. Binnen de zorg wisselden mensen relatief vaak van baan, bijvoorbeeld van verpleegkundige naar gespecialiseerd verpleegkundige.

Bankmedewerkers worden ijsverkopers

Rempco (47 jaar) en Karin du Mée (44) uit Heemstede werkten jarenlang bij de ING. Tal van reorganisaties wisten ze te overleven, maar op een bepaald moment zagen ze de bui wel hangen: het wordt tijd om wat anders te zoeken.

En daar hebben ze de nodige tijd voor genomen. Rempco: "We hadden kennissen die ook een ijssalon hadden. Die maakten ons erg enthousiast." Uiteindelijk kozen ze voor het ijs. De ING betaalde deels de omscholing, waaronder een opleiding in het Italiaanse Bologna.

En de conclusie is duidelijk: het is keihard werken in de ijszaak in Amstelveen, maar Rempco en Karin vinden het nieuwe bestaan geweldig: "Geweldig ja, zo'n product als ijs verkopen. We krijgen de hele dag complimenten. Bij de bank was dat toch anders", zegt Rempco.

Karin moet er vreselijk om lachen als ze terugdenkt aan die laatste periode bij de bank: "We hadden een budget voor omscholing. Op een bepaald moment zeg ik tegen mijn manager: 'Ik zou graag een opleiding tot ijsbereider willen doen'. Nou, hij keek me aan of ik gek was geworden. Nou niet dus, het is helemaal goed gekomen met me. En met ons."