'Te weinig agenten voor NAVO-top in Brussel deze zomer'

Er kunnen mogelijk onvoldoende politieagenten worden ingezet bij de NAVO-top in Brussel deze zomer. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft lokale politiekorpsen gevraagd 10 procent van hun agenten naar Brussel te sturen, maar volgens VTM Nieuwszijn korpsen in meerdere gemeenten onderbezet en weigeren ze agenten af te staan.

Jambon wil 3500 agenten inzetten bij de top op 11 en 12 juli, waarbij waarschijnlijk ook de Amerikaanse president Trump aanwezig is. Omdat de federale en Brusselse politie over onvoldoende mankracht beschikken, deed Jambon een beroep op lokale korpsen.

Veel festiviteiten

11 juli is echter ook een Vlaamse feestdag. Bovendien staan die periode ook muziekfestival Dour en de halve finales van het WK voetbal op het programma, die in veel steden op grote schermen zullen worden gevolgd.

Omdat bij deze evenementen veel politieagenten nodig zijn, is het volgens sommige gemeenten onmogelijk een deel van het korps naar Brussel te sturen. "We kunnen dat doodgewoon niet als we de veiligheid van de Gentenaars in het oog willen houden", citeert VTM Nieuws burgemeester van Gent Daniƫl Termont. Ook de gemeente Vilvoorde weigert 10 procent van het korps af te staan.

De suggestie van Jambon om dan maar vakantiedagen van agenten te schrappen, werd door Termont terzijde geschoven. Jambon zei dat korpsen wettelijk verplicht zijn agenten te leveren. Wel heeft hij er begrip voor als kan worden aangetoond dat dit "praktisch onmogelijk" is.