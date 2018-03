Honderden miljoenen extra voor meer personeel in de zorg

Het kabinet legt op korte termijn 347 miljoen euro op tafel om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Als er niets gebeurt is er over vier jaar een tekort van 125.000 mensen. Het kabinet wil juist dat tegen die tijd het personeelstekort helemaal is opgelost.

Er gaat meer geld naar opleidingen, omscholing en stageplekken, en er komen regionale actieplannen en een landelijke campagne. Het kabinet wil vooral extra investeren in scholing: 320 miljoen. Een speciale adviescommissie gaat erop toezien dat het geld efficiƫnt wordt gebruikt.

Op korte termijn zijn er onder meer veel extra mensen nodig in de verpleeghuizen.

Minister komt met actieprogramma

In een actieprogramma van de ministers De Jonge, Bruins en staatssecretaris Blokhuis, dat morgen gepresenteerd wordt, staat dat medewerkers in de zorg beter moeten worden ingezet. Ook komt er een campagne om werken in de zorg aantrekkelijker te maken.

Per regio worden de vacatures in kaart gebracht. Vervolgens gaan alle partijen om de tafel zitten om af te spreken hoe ze dat tekort gaan verminderen.

Voor de regio Rotterdam wordt bijvoorbeeld een tekort van 5000 mensen verwacht. Daar zijn nu al afspraken gemaakt over nieuwe stageplaatsen bij huisartsenpraktijken en zorginstellingen. Ook wordt geprobeerd om te voorkomen dat medewerkers de zorg verlaten, bijvoorbeeld omdat ze de werkdruk te hoog vinden.

De maatregelen staan los van de plannen die er al zijn om de problemen in de verpleeghuizen aan te pakken. Daarvoor was al 2,1 miljard uitgetrokken.