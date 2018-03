Russia Today dreigt Britse licentie te verliezen

De Russische nieuwszender Russia Today (RT) verliest mogelijk zijn Britse licentie als de regering-May morgen maatregelen neemt tegen Rusland.

De Britse toezichthouder op de media, Ofcom, dreigde vandaag de vergunning van RT in te trekken. Ofcom zei dat het de gevolgen voor de uitzendlicentie van RT zal overwegen als premier May morgen vaststelt dat Rusland achter de zenuwgasaanval op Brits grondgebied zit.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde direct fel. Een woordvoerder zei dat in dat geval de BBC en alle andere Britse media Rusland uitgezet worden. "Geen enkele Britse media-uiting zal dan nog werken in Rusland." Ook zei hij dat "je een kernmogendheid niet moet bedreigen".

Alternatieve invalshoeken

Russia Today (RT) is een nieuwsnetwerk dat wordt betaald door de regering-Poetin. Het zendt uit in honderd landen, met acht tv-kanalen, waaronder RT UK, dat vanuit Londen opereert. Naar eigen zeggen brengt RT verhalen die door de mainstream media worden genegeerd en komt het met alternatieve invalshoeken op nieuws, waaronder het Russische standpunt.

De Russische ambassade moet premier May voor het eind van de dag antwoorden op de vraag hoe de Russische ex-dubbelspion Skripal en zijn dochter in Salisbury met zenuwgas van het Russische leger aangevallen konden worden. Als er geen bevredigend antwoord komt, zal zij morgen in het Lagerhuis maatregelen tegen Rusland aankondigen.