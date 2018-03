Russische balling in Londen dood gevonden

In Londen is de Russische balling Nikolai Gloesjkov dood gevonden in zijn huis, meldt de Britse krant The Guardian. Hij werd maandagavond gevonden door familie en vrienden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

De 68-jarige Gloesjkov was bevriend met de Russische oligarch Boris Berezovski, een tegenstander van president Poetin die in 2013 op zijn Engelse landgoed dood werd gevonden met een strop om zijn nek. De Britse politie ging uit van zelfmoord, maar Gloesjkov en anderen waren ervan overtuigd dat Berezovski was vermoord en dat Rusland erachter zat.

Fraude en witwassen

Gloesjkov werd in 1999 in Rusland veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens fraude en witwassen. Na vijf jaar in de gevangenis kwam hij in 2004 vrij. De laatste jaren leefde hij in Groot-Brittanniƫ. waar hij politiek asiel gekregen had.

In 2011 getuigde hij voor de Britse rechter in een zaak die Berezovski had aangespannen tegen Chelsea-eigenaar Abramovitsj, die goed bevriend is met Poetin.

Vorig jaar werd Gloesjkov bij verstek in Rusland tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld voor miljoenendiefstal van het Russische oliebedrijf Sibneft.

Skripal

De dood van Gloesjkov komt op een moment dat de spanning over de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Skripal en zijn dochter Julia hoog oploopt. De Britse premier May zei gisteren dat ze zijn vergiftigd met een zenuwgas van het Russische leger en dat ze het als een aanval op Groot-Brittanniƫ beschouwt.

De Russische ambassadeur in Londen moet voor morgen aan bevredigende uitleg geven, anders volgen er maatregelen.