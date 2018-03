Grote politieactie tegen aan AK-partij gelieerde Duitse motorclub

De Duitse politie heeft vanochtend tientallen huiszoekingen verricht bij leden van motorclub Osmanen Germania. Ook clubhuizen werden doorzocht. De groep, die officieel als boksclub geregistreerd staat, is volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken verbonden met de Turkse AK-partij en indirect met president Erdogan.

Bij de grote politieactie werden zo'n zestig panden in deelstaten Hessen, Baden-W├╝rttemberg en vooral Noordrijn-Westfalen doorzocht. In die deelstaat viel de politie woningen in onder andere Essen, Keulen en Duisburg binnen. Bij de actie waren meer dan duizend agenten en speciale eenheden van de politie betrokken.

Illegale praktijken

Volgens het Duitse ministerie is er een sterk vermoeden dat de club zich bezighoudt met illegale praktijken. Met de maatregelen laten de federale regering en deelstaatregeringen zien dat "criminele activiteiten niet worden getolereerd, ongeacht de sociale achtergrond". Het is niet bekend wat de actie heeft opgeleverd.

In het verleden waren er gewelddadige conflicten tussen Osmanen Germania en andere groeperingen, waaronder de Koerdische groepering Bahoz. Er waren eerder al grote politieacties tegen de organisatie.

Osmanen Germania bestaat naar eigen zeggen sinds 2015. De motorclub heeft in Duitsland 22 afdelingen en in totaal ongeveer driehonderd, vooral Turkse, leden. De motorclub staat bekend als Turks-nationalistisch en extreemrechts. Zelf zegt de organisatie dat het jongeren van de straat wil houden.

Duitsland en Turkije

Dat de Duitse politie uitgerekend een Turks-Duitse motorbende aanpakt, ligt gevoelig. De relatie tussen Duitsland en Turkije is de afgelopen jaren onder druk komen te staan door een reeks incidenten. Zo bekritiseerde Duitsland Turkije vanwege de massa-arrestaties en -ontslagen na de mislukte staatsgreep van 2016 en de aanhoudingen van een Duitse mensenrechtenactivist en een Duitse journalist.

Turkije was niet blij met de Duitse kritiek en vond bovendien dat de Duitsers geen politiek asiel hadden mogen verlenen aan gevluchte Turkse officieren na de staatsgreep.