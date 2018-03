Op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht is een werk van Vincent van Gogh verkocht. Het is een klein stilleven.

Het doek stond te koop voor 9,5 miljoen dollar, zo'n 7,7 miljoen euro. Het is volgens 1Limburg gekocht door een privé-verzamelaar. Hoeveel er voor het werk is betaald, is niet bekendgemaakt.

Op de beurs zijn nog drie Van Goghs te koop, maar deze was de duurste van de vier.