Varkensbedrijven testen middel tegen stank in varkensstallen

Vier varkensbedrijven in Overijssel doen de komende tijd mee aan een proef met een middel waarmee de stank die de dieren veroorzaken flink verminderd moet worden. Het project wordt ondersteund door de provincie.

Een jaar lang is het middel uitgeprobeerd door een varkensbedrijf in Bruchterveld. Daar zou het nu veel minder stinken. Ook is er minder stof in de stal dan voorheen.

Het bedrijf dat het middel heeft gemaakt zegt dat het spul vijf keer per dag de stallen in moet worden gespoten. De micro-organismen die uit de sprays komen binden zich met stof en de geur in de ruimte en vallen in klontjes naar beneden.

Als je water de ruimte in zou sprayen, zou in eerste instantie hetzelfde gebeuren. Maar water droogt op, waardoor stof weer loskomt. Deze substantie blijft bindend, verzekert het bedrijf.

Minder antibiotica

Volgens de bedenkers wordt een stal veel schoner door het spul. De schonere lucht lijkt een positief effect te hebben op de gezondheid van dieren, waardoor veel minder antibiotica nodig zijn, schrijft RTV Oost.

Er is door de provincie 368.000 euro voor het project vrijgemaakt. Overijssel geeft verschillende bedrijven die vernieuwende ideeƫn hebben op het gebied van verduurzaming geld.

In december de resultaten geƫvalueerd. Als het een succes is, kan het bedrijf het product op de markt brengen.