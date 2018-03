National Geographic erkent eigen racistische verleden

National Geographic gaat in zijn april-editie door het stof vanwege de racistische artikelen in het blad door de jaren heen. Het tijdschrift is deze maand geheel gewijd aan racisme en voor die gelegenheid liet het onderzoek doen naar zijn eigen verleden.

"Ik ben de tiende hoofdredacteur van National Geographic sinds de oprichting in 1888", schrijft Susan Goldberg. "Ik ben de eerste vrouw en de eerste Joodse - twee groepen die in dit blad ook ooit werden gediscrimineerd. Het doet me pijn om de vreselijke verhalen uit het verleden van dit blad te delen. Maar toen we besloten deze april-editie aan het onderwerp ras te wijden, leek het ons nodig ons eigen verleden te onderzoeken voordat we naar anderen kijken."

Goldberg noemt een reeks voorbeelden, waaronder stereotiepe foto's van westerlingen die "onbeschaafde" volkeren laten zien die gefascineerd zijn door westerse technologie, zoals fotocamera's. In 1916 werden Aboriginals in een artikel over Australië "wilden" genoemd die het minst intelligent van alle mensen zijn.