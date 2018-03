Turkije weer in trek bij Nederlandse toeristen

Nederlandse toeristen hebben Turkije, Egypte, Griekenland en Tunesië weer in de armen gesloten. Het toerisme naar deze landen rond de Middellandse Zee liep de afgelopen jaren sterk terug vanwege de veiligheidssituatie.

Zo was er in bijvoorbeeld in Turkije in de zomer van 2016 een couppoging en had het land te maken met aanslagen door onder meer IS, waarna het toerisme instortte. Reisbrancheorganisatie ANVR zegt dat het aantal boekingen voor het land in januari met 90 procent toenam in vergelijking met januari vorig jaar.

Ook Griekenland en Egypte zijn weer in beeld, zeggen reisorganisaties. Volgens Corendon gaan de boekingen voor deze twee landen en Turkije zo snel dat vakanties rond de populairste data waarschijnlijk al in april zijn uitverkocht. Het aantal vakanties naar Tunesië groeit voorzichtig, maar gestaag.

De ANVR zegt dat de lage prijzen voor Turkije, in combinatie met de kwaliteit, aantrekkelijk zijn voor Nederlandse toeristen.

'Pas op voor malafide bedrijven'

In De Telegraaf waarschuwen de Consumentenbond en de Fraudeheldesk voor malafide bedrijven die vakantiegangers willen oplichten. "Wij krijgen veel klachten over dubieuze bedrijven als Best Tip, Fly a Way, VakantieGarant en DeReisplanner", waarschuwt een woordvoerder van de Consumentenbond in de krant. "Er worden telefonisch vakantiehuizen en zonreisjes aangeboden met een onduidelijk voorstel. Vaak met hoge kortingen. Zogenaamd omdat je een prijs hebt gewonnen. Trap er niet in."

Volgens de bond hoor je niets meer over de reis, maar krijgen slachtoffers na twee weken wel een rekening van een paar honderd euro, omdat ze gebruikt gemaakt zouden hebben van de diensten van de oplichters. Er wordt gedreigd met dure incassoprocedures. Het advies is om niet te betalen, maar aangifte te doen.