Extra geld voor kleine scholen

Kleine scholen in dorpen en steden krijgen opnieuw extra steun om sluiting te voorkomen. Het kabinet geeft nu 120 miljoen euro uit aan zo'n 2000 scholen met minder dan 145 leerlingen en daar komt na dit jaar 20 miljoen euro bij.

"Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, of het nu op een kleine of grote school zit", zegt minister Slob van Onderwijs, die vindt dat kinderen dicht bij huis naar school moeten kunnen.

Helpen

Kleine scholen hebben het moeilijk, omdat er minder personeel en geld is om hetzelfde werk te doen als op een grotere school. Om kleine scholen te helpen is de kleinescholentoeslag in het leven geroepen, maar het vorige kabinet wilde daar in 2014 eigenlijk vanaf.

Na fel verzet vanuit de scholen en van een aantal politieke partijen bleef de toeslag toch behouden.

Minister Slob benadrukt het belang van de schooltjes voor de leefbaarheid in een dorp of stad. "Als de school vertrekt, vertrekken vaak ook jonge gezinnen."