Flat Doetinchem ontruimd vanwege brand in het dak

In Doetinchem woedt brand in het dak van een appartementencomplex van zes verdiepingen. Het gebouw is ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld.

De brandweer bestrijdt het vuur met meerdere wagens, waaronder een hoogwerker. Het vuur kruipt verder onder de dakbedekking. De brandweer maakt het dak daarom open met een zaag.

Het appartementencomplex ligt in een woonwijk in het noordoosten van Doetinchem. De politie gebruikte een omroepinstallatie om de bewoners van de flat te waarschuwen. Ze worden opgevangen in een buurthuis.