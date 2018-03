Canada heet Filip welkom met Duitse vlag

Het Belgische koningspaar is vandaag in Canada verwelkomd met de Duitse vlag. De officiële welkomstceremonie was bij de ambtswoning van gouverneur-generaal Julie Payette, de vertegenwoordiger van het staatshoofd van Canada, koningin Elizabeth.

De vlag werd verwijderd toen Belgen in het gevolg van koning Filip de Canadezen op hun fout wezen.

Elk staatshoofd dat Canada bezoekt, plant een esdoorn in de tuin van de residentie van het staatshoofd. In diezelfde tuin staat de boom die koningin Fabiola daar plantte in 1977 bij haar bezoek aan Canada. Aan die boom hingen vandaag twee vlaggen, de Canadese en de Duitse.

Bij de plechtigheid werden koning Filip en koningin Mathilde toegesproken in het Duits en Frans, maar niet in de andere officiële taal van België, het Nederlands. Het koningspaar is een week in Canada.