Onderzoek naar EU-benoeming: 'Vriendjespolitiek van de bovenste plank'

Het draait allemaal om de 47-jarige man die tot voor kort kabinetschef was van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Een man die volgens de regels nooit secretaris-generaal had kunnen worden, maar door de benoemingen snel op elkaar te laten volgen, werd hij binnen negen minuten eerst adjunct-secretaris generaal, waarna de benoeming tot hoogste baas volgde. "Geheel volgens de regels", verdedigde de Duitse eurocommissaris Oetinger de benoeming in het debat.

"Op dat moment hoorde je een golf van verontwaardiging door de zaal gaan", zei Sophie in 't Veld van D66 na afloop. "Het politieke signaal dringt niet door tot de commissie."

Brussels lof

"We zijn geen kinderen die zitten te zeuren", liet een boze fractievoorzitter van de SP, Dennis de Jong, weten. "Niet te verteren", concludeert Peter van Daalen van de ChristenUnie. "Dit is aangebrand Brussels lof, vriendjespolitiek van de bovenste plank."

Van links tot rechts was er kritiek. De grootste fractie in het parlement, de christendemocratische waar ook het CDA bij is aangesloten, vindt de benoeming een schijnvertoning. "Zo schieten we onszelf in de voet. De instellingen zijn geen eigendom van de ambtenaren. De instellingen zijn eigendom van de burgers", aldus de Franse christendemocrate Grossetête.

'Onbegrijpelijk, zwarte dag, vervalsing'

Sophie in't Veld vindt het onbegrijpelijk dat 28 slimme politici, 28 slimme commissarissen, onder wie Frans Timmermans, zo hebben zitten slapen. "Dat zijn de mensen die het moeten opnemen tegen president Trump als het gaat om de handelsoorlog. Dit is rampzalig, een grove vergissing."

Agnes Jongerius (PvdA) noemde het een zwarte dag. "Er zijn van die dagen dat ik me schaam voor Europa. Dit is zo'n dag. Het Europa van vage en schimmige benoemingen."

Het parlement gaat de komende maanden de benoeming van Selmayr zelf onderzoeken. Dan komen ook de beschuldigingen aan de orde dat cadeautjes zijn beloofd en notulen vervalst. Beschuldigingen die door commissaris Oetinger worden tegengesproken.

Na afloop lieten veel parlementariërs weten dat de verdediging van de commissie niet sterk was. "Zo komt de positie van de hele commissie in gevaar", waarschuwt In 't Veld. "Als we geen bevredigende antwoorden krijgen, zeggen we het vertrouwen in de commissie op".