Duizenden lammetjes op komst op Te-eh-eh-eh-xel

Om het de schapen wat makkelijker te maken, helpen schapenboeren de beesten tijdens de bevalling. "Dan raken ze wat minder uitgeput, want het is toch een flinke klus om zo'n lammetje er uit te persen", vertelt schapenboer Jan-Willem Bakker. Hij heeft deze weken al zo'n 170 lammetjes verwelkomd op zijn boerderij. "We zitten zo'n beetje op een derde, we verwachten er zo'n 500 dit jaar."

Voorlopig kunnen de dieren niet naar buiten: omdat het de laatste tijd koud is geweest, is er nog onvoldoende gras voor de beesten.