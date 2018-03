Bouwvakkers hangen Feyenoord-vlag op Amsterdamse woontoren

Een nieuwe woontoren bij het Amstelstation in Amsterdam heeft een Rotterdams tintje gekregen. Op honderd meter hoogte hangt een enorme vlag van Feyenoord. Opgehangen door de Rotterdamse bouwvakkers die aan het gebouw werken.

"Overal waar ik kom daar hang ik een vlaggetje neer. Kan me niet schelen waar het is", zegt de verantwoordelijke bouwvakker. Hij moet lachen als hij er een vraag over krijgt. "Ik heb een hele kofferbak vol liggen met vlaggetjes en overal waar ik kom, hang ik 'm op."

Zijn collega's vinden het wel grappig. Of er ook Amsterdamse collega's zijn die het niet grappig vinden? "Nee, als ze uit Amsterdam komen zijn dat sowieso geen collega's."

Kak, dat gaat niet goed

Amsterdammers schrikken toch wel een beetje van de vlag, valt te lezen bij NH en AT5. "Ik zie een Feyenoord-vlag. Kak, dat gaat niet goed", zegt een van hen. Anderen noemen het "schandalig" en "heel gevaarlijk".

Toch kunnen ook sommige Amsterdammers er wel de lol van inzien. "Ieder z'n eigen ding", reageert een van hen. "Moet toch ook kunnen? Maar hij moet er wel weer vanaf kunnen!"