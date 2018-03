Devika Partiman strijdt voor meer vrouwen in de raadszaal

Posters, een verkiezingsdebat, lezingen en een uitgebreide campagne op social media. Zo probeert de Stichting Stem Op Een Vrouw kiezers ervan te overtuigen dat ze tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week moeten stemmen op een vrouw. Want in een land waarin iets meer dan de helft van de inwoners vrouw is, is een gelijkwaardige vertegenwoordiging in de politiek volgens de stichting niet meer dan logisch.

Oprichter van Stem op een Vrouw is Devika Partiman uit Amsterdam. Ze kreeg het idee toen ze in december 2016 bij een bezoek aan een museum in Suriname flyers zag liggen van een vrouwenorganisatie die campagne voerde voor meer vrouwen in de politiek. "Een paar maanden later waren hier in Nederland de Tweede Kamerverkiezingen en het leek me goed om te proberen of ik dat principe hier ook kon toepassen", zegt Partiman.

Bewust maken

Uiteindelijk kwam ze met de stichting. Die heeft verschillende doelen: mensen bewust maken van de scheve man-vrouw-verdeling en trainingen en adviezen geven aan gemeenten en zowel toekomstige als huidige vrouwelijke politici. Ook organiseert de stichting een verkiezingsdebat om de zichtbaarheid van vrouwelijke kandidaten te vergroten.

Bij de kiezer moet ook een bepaalde bewustwording ontstaan, zegt Partiman. "Stemmen op de eerste vrouw op de lijst is goed, maar heeft niet zoveel zin als het om meer vrouwen in de politiek gaat. Want die eerste vrouw redt het meestal wel. Maar als je bijvoorbeeld op basis van peilingen naar een partij kijkt, kun je wel wat veranderen. Wordt een partij ingeschat op tien zetels en de nummer elf is een vrouw, dan kun je door op haar te stemmen ervoor zorgen dat ze een zetel krijgt."

Landelijke kopstukken zouden ook liever meer vrouwen in de politiek zien. We vroegen ze naar hoe het komt dat dat niet lukt: