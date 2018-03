'Boekhouder van Auschwitz' overleden (96)

Oskar Gröning, beter bekend als 'de boekhouder van Auschwitz', is vrijdag op 96-jarige leeftijd overleden, meldt het Duitse blad Der Spiegel. De gemeente Hannover heeft het overlijden volgens het weekblad bevestigd. Verdere details ontbreken nog.

De oud-SS'er werd eind vorig jaar definitief veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor medeplichtigheid aan de moord op 300.000 Joden in het concentratie- en vernietigingskamp van de nazi's. Hij tekende meerdere malen bezwaar aan tegen zijn berechting, omdat hij naar eigen zeggen een slechte gezondheid had. Maar zijn bezwaren werden steeds afgewezen.

SS-onderofficier

Gröning werkte van 1942 tot 1944 als SS-onderofficier in Auschwitz. Hij zag toe op het tellen en sorteren van de eigendommen van Joden die in de gaskamers werden vermoord.

In 2015 vroeg Gröning tijdens de eerste zittingsdag van zijn proces om vergeving. Hij zei dat het voor hem buiten kijf stond dat hij "moreel medeschuldig" was. Hij noemde zich echter een radertje in het geheel.