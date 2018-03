Mogelijk weer sneeuw, dus laat je winterdekbed nog even liggen

Veel mensen hadden de afgelopen dagen wellicht de hoop dat de lente zou aanbreken, maar dat is voorlopig nog niet het geval. Vanaf zaterdag is er namelijk weer kans op echt winterweer.

"De temperaturen gaan flink naar beneden", zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. "Overdag wordt het onder de 5 graden en 's nachts is er kans op lichte tot matige vorst. Zaterdag zou het weleens kunnen sneeuwen."

Toch is er geen reden om de schaatsen weer uit het vet te halen, want na het weekend stijgt de temperatuur. "Maar ik zou het winterdekbed nog even laten liggen."