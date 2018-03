Schiphol: wel degelijk vrouwen benaderd om directeur te worden

De voorzitter van de raad van commissarissen van Schiphol, Louise Gunning-Schepers, laat weten dat er wel degelijk vrouwen benaderd zijn in de zoektocht naar een nieuwe directeur. Ze schrijft dat in een brief aan minister van Financi├źn Hoekstra.

Topman Jos Nijhuis kwam vrijdag in opspraak omdat hij tegen de Volkskrant had gezegd dat de nieuwe directeur van de luchthaven sowieso een man zou worden. Woordvoerders van Schiphol verdedigden die uitspraak in eerste instantie, ook tegenover de NOS. "Momenteel is de man-vrouwverhouding twee om twee. Schiphol streeft ernaar dat zo te houden", luidde de verklaring.

Later op de dag kwam Nijhuis van zijn uitspraken terug. "Ik vind het erg vervelend dat door mijn uitspraak het idee is ontstaan dat de ceo van Schiphol een man moet zijn. Dat is niet wat ik heb gezegd en zeker niet wat ik heb bedoeld. Wel begrijp ik de maatschappelijke discussie die is ontstaan", aldus de topman.

Minister Hoekstra wilde na de ophef geïnformeerd worden over de benoemingsprocedure. De staat is grootaandeelhouder van Schiphol.

'Genderneutrale vacature'

Gunning-Schepers laat nu weten dat het profiel voor een nieuwe directeur genderneutraal was. Er was dus geen voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke kandidaat. Ook schrijft ze dat ze persoonlijk gebeld heeft met "een vrouwelijke ceo van een beursgenoteerd bedrijf" met de vraag of zij zich wilde kandideren. Een headhunter benaderde nog vijf vrouwen.

"Alle kandidaten zijn beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: strategie en visie, verbindend met stakeholders, communicatie en media, leiderschap en management. Geen andere elementen hebben in de afweging een rol gespeeld", vervolgt Gunning-Schepers in de brief.

De voorzitter schrijft verder blij te zijn met de benoeming van Dick Benschop als nieuwe topman, waarmee het bestaande directieteam "een goede klik" heeft.