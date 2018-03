'Gemiddeld minder zelfdodingen in omgeving met veel groen'

In gemeenten met veel of tamelijk veel groen, ligt het aantal zelfdodingen gemiddeld lager dan in gemeenten met weinig groen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het NIVEL en de universiteiten van Illinois en Glasgow dat is verschenen in The Lancet Planetary Health.

Na onderzoek in 398 van de 403 Nederlandse gemeenten stelden de onderzoekers vast dat in groene gemeenten het risico op zelfdoding bijna een kwart lager is. Gecorrigeerd door factoren zoals werkloosheid bleef het verschil toch nog 12 procent. Een oorzakelijk verband hebben de onderzoekers overigens niet gevonden.

De aanwezigheid van water in de omgeving van de woonplaats of de nabijheid van de kust heeft volgens de onderzoekers geen invloed op het risico op zelfdoding.

Hoger risico

In sommige gemeenten met veel groen, maar bijvoorbeeld ook veel armoede, is het risico op zelfdoding juist hoger dan gemiddeld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers gemeenten in Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland en Friesland.

Uit onderzoek was al bekend dat veel andere factoren het risico op zelfdoding kunnen vergroten. Dat kunnen biologische factoren zijn zoals een genetische aanleg voor het ontwikkelen van depressies, psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie, of sociale factoren als armoede en een echtscheiding.

"Maar", zegt Helbich, "hoe groener een gemeente is, hoe lager het risico dus op zelfdoding."

In 2007 lag het aantal zelfdodingen in Nederland op 8,3 per 100.000 inwoners. In 2016 was was dat opgelopen tot 11,1 op 100.000 inwoners.