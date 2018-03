Rode Kruis gaat ouderen ophalen van Spoedeisende Hulp

Het Rode Kruis gaat ouderen in Rotterdam van de Spoedeisende Hulp naar huis brengen. Het gaat om een proef van drie maanden.

Volgens het Rode Kruis komt het steeds vaker voor dat ouderen langer dan nodig in het ziekenhuis blijven omdat ze niet naar huis kunnen. Ze zijn bijvoorbeeld niet in staat om zelf met het openbaar vervoer te reizen en er is niemand die voor ze kan zorgen.

Boterham smeren

Het Rode Kruis werkt tijdens de proef samen met drie ziekenhuizen in Rotterdam. Die kunnen de ouderen aanmelden bij een speciaal punt. Daar schakelen ze het Rode Kruis in om de ouderen naar huis te brengen. Eenmaal thuis controleren de medewerkers van het Rode Kruis de woning op onveilige situaties of ze smeren een boterham.

Kitty Garnier, hoofd van de Spoedeisende Hulp van het IJsselland ziekenhuis, is blij met de proef. "Net als alle ziekenhuizen in Nederland ervaren wij ook enorme druk, met name op de Spoedeisende Hulp. Het Rode Kruis kan de ziekenhuizen en ambulancedienst ontlasten. Voor alle betrokkenen een prettige en mooie oplossing."