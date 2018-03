Franse mode-ontwerper Hubert de Givenchy overleden

In 1995 presenteerde Givenchy zijn laatste modeshow, waarbij hij afscheid nam en medewerkers prees.

Het Gemeentemuseum in Den Haag had vorige jaar een grote tentoonstelling over zijn werk, die hij zelf heeft geopend. To Audrey with love, heette dit eerbetoon aan zijn hartsvriendin Audrey Hepburn. Daar was onder meer het iconische zwartje jurkje uit Breakfast at Tiffany's te zien.

Hepburn zei daarover dat de "prachtige, eenvoudige kleren" die Givenchy voor haar ontwierp haar het gevoel gaven "dat ik was wie ik speelde".