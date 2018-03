Opnieuw naaktbeelden uit sauna op pornowebsite

Er zijn opnieuw naaktvideo's opgedoken die zijn gemaakt in een Nederlandse sauna. De beelden op de pornowebsite Xhamster dateren van vier jaar geleden en zijn gemaakt in de doucheruimte van een sauna in Peize, melden het Dagblad van het Noorden en de Groningse website Sikkom.

Op de video zijn naakte mensen onder de douche te zien. De beelden zijn vermoedelijk gemaakt met een mobiele telefoon of een kleine camera, die mogelijk in een handdoek verborgen in een hoek was neergelegd.

De sauna in Peize werd een jaar geleden overgenomen door het bedrijf SpaWell. Woordvoerster Hester van den Bosch bevestigde tegenover de Groningse media dat de video is gemaakt in Peize. "Het zijn oude beelden die zijn gemaakt voordat wij de sauna overnamen, maar we laten het er niet bij zitten. Wij eisen dat de video wordt verwijderd."

Mobieltjes in de kluis

Het bedrijf is ook van plan bij de politie aangifte te doen. Van den Bosch benadrukt dat er nergens in SpaWell bewakingscamera's hangen en dat mobieltjes in de sauna niet worden toegestaan. "Die gaan de kluis in en daar zien we ook streng op toe."

Beelden van naakte mensen in sauna's circuleren massaal op fora op internet. Om daarbij te komen, is eenvoudiger dan je zou denken. En ernaar kijken is (nog) niet strafbaar. Techredacteur Joost Schellevis meldde zich aan op zo'n forum. In deze video vertelt hij wat hij daar ontdekte: