Duitse minister Seehofer: 'Een grote coalitie, voor de kleine man'

Angela Merkel (CDU) heeft in Berlijn het startschot gegeven voor haar nieuwe Große Koalition. Met SPD-voorman Olaf Scholz en CSU-voorman Horst Seehofer tekende ze om 14:00 uur het coalitie-akkoord. Woensdag wordt ze dan opnieuw tot kanselier gekozen. Na de langste onderhandelingsperiode in de Duitse na-oorlogse geschiedenis is het volgens Merkel "tijd om nu ook met regeren te beginnen".

Waar de verschillende partijen op willen gaan inzetten werd in de afgelopen 24 uur al duidelijk.

CSU: Uitzettingen, uitzettingen, uitzettingen

"Dit is een grote coalitie, voor de kleine man", zei de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer op een persconferentie voorafgaand aan de ondertekening in Berlijn. Zijn partij CSU, waar alleen in Beieren op kan worden gestemd, is de conservatiefste van de drie coalitiepartners. Hij lijkt de taak op zich te nemen om de miljoen mensen die overstapten naar de AfD terug te winnen voor de Union van CDU/CSU.

In de zondagskrant Bild am Sonntag wees Seehofer er al op dat hij zich wil gaan richten op een "masterplan voor snelle asielprocedures en consequente uitzettingen". Te veel uitgeprocedeerde asielzoekers willen of kunnen het land niet verlaten. "Het aantal uitzettingen moet omhoog, vooral voor criminele asielzoekers en radicale moslims."

Heimatministerium

Seehofer wordt ook verantwoordelijk voor het zogenoemde "Heimatministerium", wat je zou kunnen vertalen met "ministerie voor Vaderland". In de deelstaten Beieren en Noordrijn-Westfalen bestaat dat al. Het moet zich nu in het hele land gaan richten op het verbeteren van het "thuisgevoel" van Duitsers, al blijft vaag hoe ze dat willen doen. Mede daarom wordt dit gezien als poging een onderwerp van de populistische AfD terug te veroveren.

SPD: strijd aangaan

Anders dan in de vorige grote coalitie wil de SPD nu meer de strijd aangaan met Merkel. Een goed voorbeeld is de wetswijziging over abortussen die ze hebben aangekondigd. Op dit moment is het in Duitsland verboden daar openlijk informatie over te verspreiden. Huisartsen mogen er bijvoorbeeld geen folders over uitdelen. In november werd een huisarts nog veroordeeld tot het betalen van een boete van 6000 euro voor het plaatsen van een link op haar website naar informatie over abortus.

De SPD vindt de wet niet meer van deze tijd. Maar CDU/CSU hebben al aangekondigd dat zij zo'n wetswijziging niet zullen steunen. Daar is de SPD niet van onder de indruk. "Wij zijn niet de brave juniorpartner", zei de vicevoorzitter van de SPD Ralf Stegner. "We moeten van het begin af aan een duidelijk tegengewicht bieden."

De verwachting is dat de partijen meer met elkaar overhoop zullen liggen: op die manier proberen ze hun eigen achterban tevreden te houden en hun eigen gezicht te behouden.

CDU: migratie en Europa

Ook Merkel leek zich te richten op de overstapper naar de AfD. Ze belooft niet alleen betere levensomstandigheden voor iedereen, maar pleit ook voor een nieuw migratiebeleid. "De mensen willen een handelingsbekwame staat", zei ze. "We moeten op het gebied van veiligheid en integratie, ook voor mensen die niet mogen blijven, laten zien dat wet en recht hier gelden."

Daarbij kijkt ze ook naar de rest van Europa: "Dat kan niet alleen door Duitsland gedragen worden." Merkel wees er opnieuw op dat heel Europa baat heeft bij het beter verdedigen van de buitengrenzen en bij gezamenlijke ontwikkelingssamenwerking om te voorkomen dat mensen naar Europa willen komen.

Naar Parijs

Niet alleen in Duitsland werd naar een nieuwe regering uitgekeken, ook in Parijs. De Franse president wacht al een half jaar op antwoord uit Berlijn op zijn hervormingsplannen.

Merkel deed vandaag weinig toezeggingen. Het verdelen van schulden van EU-landen over de lidstaten is wat haar betreft "uitgesloten". En over een Europees investeringsbudget zei ze zuinigjes "daar moeten we het over hebben". Ze kondigde wel aan nog voor de EU-top van eind volgende week op bezoek bij Macron te gaan.